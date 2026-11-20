За даними Jerusalem Post, пілоти американських стратегічних бомбардувальників B-2 описали деталі удару США по ядерних об’єктах Ірану, завданого в червні 2025 року в межах операції Midnight Hammer. Шість літаків атакували підземний об’єкт у Фордо, а сьомий спрямували до Натанза. Загальна тривалість польоту екіпажів становила близько 37 годин.

Розповіді льотчиків опублікував американський військовий журнал Air & Space Forces Magazine. Імена учасників місії замінили псевдонімами з міркувань безпеки. Один з екіпажів після 18 годин у повітрі побачив вогні Тегерана перед підходом до цілі у Фордо.

План змінили перед вильотом

За даними видання, планування удару по об’єкту у Фордо почалося 2009 року, коли американська розвідка виявила підозріле будівництво в горах на південний захід від Тегерана. Для операції використовували авіабомби GBU-57, кожна масою 30 тисяч фунтів, призначені для ураження глибоко заглиблених укріплень. B-2 названо єдиним літаком, здатним нести таке озброєння.

Американські планувальники розраховували завдати удару через вентиляційні шахти підземного комплексу. Однак напередодні атаки вони встановили, що Іран намагався забетонувати шахти. Через це порядок бомбардування переглянули: перший літак мав зруйнувати бетонний шар, а наступні — уразити підземну інфраструктуру. Остаточний план, за даними розслідування, затвердили за 16 годин до початку місії.

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Відволікальний маневр і дозаправлення

Щоб приховати виліт семи B-2 з авіабази Вайтмен у штаті Міссурі, США підняли в повітря додаткові бомбардувальники, які демонстративно полетіли на захід. Це спричинило припущення, що літаки прямують до Гуаму або на базу Дієго-Гарсія. Натомість ударна група непомітно вирушила на схід, перетнула Атлантичний океан і далі летіла через Середземне море.

У місії були задіяні близько 125 літаків, зокрема винищувачі F-22 і F-35, ударна авіація та повітряні заправники. Екіпажі B-2 відпочивали короткими перервами по 30–45 хвилин у тісних кабінах. Пілоти також заявили, що удари Ізраїлю по іранських системах протиповітряної оборони, розпочаті 13 червня в межах операції Rising Lion, зменшили загрози для американських літаків.

О 2:10 за іранським часом почалася атака на Фордо. За інформацією видання, літаки скинули загалом 14 протибункерних бомб вагою близько 190 тонн, а підводні човни також завдали ударів ракетами Tomahawk по ядерному об’єкту в Ісфахані. Оцінки наслідків свідчать про значне знищення можливостей Ірану зі збагачення ядерних матеріалів до військового рівня, однак точний масштаб пошкоджень досі не встановлений.

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