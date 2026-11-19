Пілоти Формули-1 підтримали можливе повернення двигунів V8 у 2030-х роках напередодні Гран-прі Лас-Вегаса. Президент Міжнародної автомобільної федерації Мохаммед бен Сулайєм раніше натякнув на такий варіант, опублікувавши відео боліда зі звуком двигуна та написом про швидке повернення V8.

Федерація також поширила графіку, яка вказувала на принципову домовленість між FIA, керівництвом Формули-1 та виробниками двигунів щодо повернення V8 із 2030 року, однак згодом цей допис видалили. Як повідомляє Sky Sports, чинні правила щодо силових установок розраховані до 2031 року, а параметри потенційної нової установки ще належить узгодити.

Підтримка гонщиків

Пілот Mercedes Джордж Расселл заявив, що хотів би побачити повернення V8, згадавши характерний високий звук старих двигунів. Водночас він вважає, що Формулі-1 потрібна гібридна складова: лише двигун внутрішнього згоряння, за його словами, не дасть необхідної потужності. Расселл припустив, що поєднання V8 з електричною частиною, здатною додати 400–500 кіловат, могло б забезпечити болідам потужність понад 1000 кінських сил.

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Кімі Антонеллі також назвав можливу зміну правил захопливою та зазначив, що машини можуть стати легшими приблизно на 70 кілограмів. Він додав, що багато людей очікували б на повернення V8.

Застереження Ферстаппена та Гамільтона

Макс Ферстаппен, який критикував чинні силові установки через значну частку батарейної потужності, назвав можливе повернення V8 рухом у правильному напрямку. Водночас він наголосив, що рішення ще не підтверджене. Гонщик сказав, що за власним бажанням обрав би атмосферний двигун, проте визнав практичні причини для збереження турбіни.

Льюїс Гамільтон зазначив, що все залежатиме від конкретного технічного регламенту та можливості повернути звук, якого, на його думку, бракує в епоху V6. Останній сезон Формули-1 із двигунами V8 відбувся у 2013 році.

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