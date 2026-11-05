Pink Floyd перевидадуть Animals із невиданою піснею Роджера Вотерса — Rolling Stone

Pink Floyd перевидадуть альбом Animals до 50-річчя платівки 1977 року. До нового видання увійдуть невидані студійні записи, зокрема композиція Роджера Вотерса Young Nicholas Jon, а також офіційний запис виступу гурту 1977 року на арені Oakland Coliseum.

Як повідомляє Rolling Stone, реліз Animals 50 запланований на 22 січня. Видання міститиме оригінальну версію альбому та ремікс 2018 року, ранні студійні варіанти композицій Dogs і Sheep, запис Studio Jam та раніше не видану пісню Young Nicholas Jon, автором якої є Вотерс.

Радіоверсія Sheep

Напередодні виходу перевидання гурт оприлюднив оригінальну радіоверсію Sheep. Її тривалість становить близько чотирьох хвилин, тоді як альбомна версія композиції триває приблизно 10 хвилин.

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Гітарист Девід Гілмор у заяві зазначив, що на роботу над Animals вплинув розвиток панк-музики 1977 року. За його словами, платівка вийшла агресивнішою та стриманішою за звучанням, ніж попередній альбом Wish You Were Here.

Концерт на арені Oakland Coliseum

Делюкс-версія також включатиме перший офіційний реліз запису концерту на арені Oakland Coliseum. Під час шоу Pink Floyd повністю виконали Animals і Wish You Were Here, а також пісні Money та Us and Them. До запису ввійшла Careful With That Axe, Eugene — єдине виконання цієї ранньої інструментальної композиції в межах того туру і останнє в історії гурту.

Бокс-сет складатиметься з п’яти CD, трьох вінілових платівок і Blu-ray. Також до нього додадуть 64-сторінкову книгу з примітками письменника Джонатана Летема та неопублікованими світлинами з фотозйомки обкладинки Animals на лондонській електростанції Battersea Power Station.

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