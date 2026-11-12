PiS отримала рекордно низькі 16,5% в опитуванні Rzeczpospolita — Polsat News

У Польщі «Громадянська коаліція» (KO) лідирує в опитуванні, проведеному IBRiS на замовлення газети Rzeczpospolita, із підтримкою 29%. Партія «Право і справедливість» (PiS) отримала 16,5% голосів — це найнижчий результат PiS в історії опитувань, проведених на замовлення видання, повідомляє Polsat News.

Зміни в рейтингах партій

Порівняно з аналогічним дослідженням у вересні підтримка KO зменшилася на 1,9 відсоткового пункту, а PiS — на 0,8 пункту. Третє місце посідає «Конфедерація» з 13,2%, що на 2,1 пункту менше, ніж у вересні.

«Конфедерація Корони Польської» Гжегожа Брауна має 10,5% підтримки, додавши 0,5 пункту. «Нова Лівиця» зберегла результат у 7,6%. «Розвиток Плюс» Матеуша Моравецького набрав 6%, втративши 0,4 пункту.

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Нижче виборчого порогу перебувають партнери KO: Польська селянська партія з 4,2%, «Польща 2050» із 0,4% та Razem із 4,1%. Підтримка Razem зросла на один відсотковий пункт.

Явка та оцінка мандатів

Декларована явка майже не змінилася і становить 59%. Водночас частка респондентів, які заявили про тверду готовність узяти участь у виборах, зросла з 41% у вересні до 50%.

Професор Ягеллонського університету Ярослав Фліс перерахував результати опитування на парламентські мандати. За базовим варіантом KO могла б отримати 188 мандатів, PiS — 96, «Конфедерація» — 72, «Конфедерація Корони Польської» — 53, «Нова Лівиця» — 31, а «Розвиток Плюс» — 20. Коаліція 15 жовтня мала б 219 мандатів за необхідних для більшості 231. Опитування IBRiS провели 6–7 листопада серед 1069 осіб.

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