Після 7 жовтня ІДІЛ здійснила 28 спроб атак в Ізраїлі — Jerusalem Post

Після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року ІДІЛ намагалася здійснити в Ізраїлі 28 атак — це більше, ніж за попередні дев’ять із половиною років разом. Про це йдеться в аналізі старшого наукового співробітника Вашингтонського інституту близькосхідної політики Аарона Зеліна, повідомляє Jerusalem Post.

Затримання та зірвані плани

Зелін уклав базу даних публічно повідомлених затримань, пов’язаних з ІДІЛ, які ізраїльські силові структури проводили з 2014 року. За його підрахунками, до 7 жовтня 2023 року ізраїльські сили провели 50 операцій із затримання осіб, пов’язаних з угрупованням, а після цієї дати — ще 46.

За висновками автора аналізу, після 7 жовтня зросла не лише кількість спроб атак, а й складність змов. Майже жодна з 28 спроб не була успішною, однак учасники планів дедалі частіше мали прямі контакти з оперативниками ІДІЛ, а не діяли виключно як прихильники-одинаки.

Наприкінці грудня 2023 року ізраїльські сили затримали двох чоловіків у районі Рас-ель-Амуд у Східному Єрусалимі. За твердженням слідчих, у них виявили речовини для виготовлення вибухівки, записи з інструкціями та прапор ІДІЛ. Підозрювані віком 19 і 20 років, за версією слідства, планували підірвати вантажівку з газовими балонами поблизу Кнесету.

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Контакти з оперативниками угруповання

За даними матеріалу, осередок поблизу Хеврона, лідер якого контактував з оперативниками ІДІЛ за кордоном, виготовив приблизно 100 вибухових пристроїв для атак на ізраїльських військових. У місті Тайбе п’ятеро чоловіків обговорювали атаку на вежі Азріелі в Тель-Авіві та планували вибух автомобіля у торговельному центрі під ними.

Багато учасників новіших змов були підлітками, радикалізованими в інтернеті. Водночас більш ніж у третині випадків підозрювані контактували з членами ІДІЛ за кордоном або намагалися встановити такий зв’язок. Зокрема, у 2025 році троє жителів Арари через TikTok зв’язалися з оперативником ІДІЛ у Сирії, який надіслав їм матеріали про виготовлення бомби та детонатора.

Окремо, за даними Jerusalem Post, осередок у районі Сур-Бахер у Східному Єрусалимі підтримував контакти з оперативниками ІДІЛ на Західному березі та в Сирії й планував поїхати до Сирії для навчання. Ізраїль розширив заходи проти мереж угруповання за межами країни, зокрема проводить затримання та завдає ударів у Сирії.

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