Після інфузій VRC01 частіше виявляли ВІЛ, стійкіший до антитіла — News-Medical

Аналіз даних двох клінічних випробувань, проведених у країнах Америки та Африки на південь від Сахари, показав, що після завершення інфузій антитіла VRC01 у частини учасників діагностували ВІЛ, який вважали більш резистентним до цього антитіла. Як повідомляє News-Medical, після 80-го тижня таких діагнозів було більше, ніж у групі плацебо.

Дані двох випробувань

Дослідники на чолі з Алланом деКемпом проаналізували результати випробувань HVTN 704 і HPTN 085. Учасники отримували інфузії VRC01 протягом 80 тижнів, а науковці окремо вивчили період із 80-го до 104-го тижня, коли інфузії вже завершилися.

VRC01 належить до широко нейтралізувальних антитіл, які розглядають як потенційний засіб профілактики ВІЛ-інфекції. За результатами аналізу, спочатку антитіло забезпечувало профілактичну ефективність на рівні 66,3% проти штамів ВІЛ, що вважалися високочутливими до VRC01.

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Значення для майбутніх досліджень

Після 80-го тижня в деяких учасників виявили ВІЛ, який вважали більш резистентним до VRC01. Результати вказують на важливість поєднання кількох типів антитіл, щоб повніше пригнічувати вірус і запобігати проривним інфекціям у вразливих людей.

Автори також зазначили, що під час майбутніх випробувань широко нейтралізувальних антитіл проти ВІЛ-1 важливо передбачати тестування на вірус упродовж тривалого часу після завершення інфузій.

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