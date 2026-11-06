Після народження частка нейронів зі змінами ДНК різко знижується — News-Medical

У людській корі головного мозку частка нейронів із масштабними генетичними змінами різко зменшується після народження. До такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі Nature: у пренатальних зразках варіації числа копій ДНК-сегментів виявили приблизно у 26–33% нейронів, тоді як після народження цей показник становив близько 6–7%.

Як повідомляє News-Medical, результати можуть свідчити, що мозок, який розвивається, вибірково усуває клітини зі значними порушеннями геному. Водночас дослідники не встановили безпосередньо механізм такого усунення.

Аналіз зразків різного віку

Науковці проаналізували посмертні зразки мозкової тканини 23 донорів віком від 14 тижнів внутрішньоутробного розвитку до понад 90 років. Вони дослідили 2357 ядер нейронів за допомогою двох методів одноклітинного повногеномного секвенування; 1907 геномів пройшли суворий контроль якості.

Окремо команда вивчила доступність хроматину та експресію генів у 44 861 ядрі. Серед немовлят великі варіації числа копій ДНК виявили приблизно у 7,1% нейронів, а серед людей віком понад 60 років — у 4,8%. Після об’єднання власних даних із шістьма попередніми дослідженнями автори оцінили, що на момент народження такі зміни можуть бути приблизно в третини нейронів, а надалі їхня поширеність знижується приблизно на 0,27 відсоткового пункту щороку.

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Ймовірний зв’язок із програмованою загибеллю клітин

У нейронах із генетичними змінами, виявлених у постнатальних зразках, зафіксували нижчу активність генних мереж, пов’язаних із роботою синапсів. Одна з підгруп клітин також мала вираженіші молекулярні ознаки апоптозу й аутофагії — процесів, пов’язаних із загибеллю та переробленням клітин.

Автори також виявили в тканині кори плода мікроядра — невеликі структури з хромосомами або їхніми фрагментами, відокремленими від основного ядра. Їх знайшли поряд приблизно з 6% ядер, а з віком такі структури траплялися рідше. Дослідники припускають, що нейрони зі змінами, які зачіпають гени, чутливі до дозування, або регуляцію синапсів, можуть частіше елімінуватися під час розвитку мозку.

Висновки мають обмеження: дослідження охопило відносно небагато донорів і не містило зразків третього триместру вагітності. Крім того, науковці порівнювали тканини різних людей, а не спостерігали за одними й тими самими нейронами в часі, тому вибіркове усунення клітин є висновком на основі вікових відмінностей і молекулярних ознак.

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