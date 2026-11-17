На головній сторінці сайту Міжнародної федерації хокею (IIHF) у вівторок вранці протягом кількох хвилин показували банер із претензіями щодо недопуску російської збірної до молодіжного чемпіонату світу в Канаді. Про це повідомляє Meduza English з посиланням на шведський мовник SVT.

Банер на головній сторінці

На зображенні був Ілля Ковальчук, який святкував гол у матчі проти Канади на чемпіонаті світу 2008 року. Напис на банері містив твердження, що федерація нібито боїться грати проти Росії та усунула команду, яку не може перемогти.

За кілька хвилин після появи банера сайт IIHF перестав завантажуватися. Після цього на ньому відображалося повідомлення про проведення технічного обслуговування.

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Недопуск до турніру

15 листопада IIHF офіційно оголосила, що Росія не виступить на майбутньому молодіжному чемпіонаті світу в Канаді. Раніше Спортивний арбітражний суд постановив, що російську команду мають допустити до участі в турнірі.

За даними джерела, рішення IIHF ухвалили після заяви канадської влади про те, що вона не видаватиме візи російським хокеїстам.

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