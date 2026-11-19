Дослідження понад 15 тисяч льодових урвищ Антарктиди показало, що навіть їхній швидкий обвал не обов’язково призводить до безперервного відступу льодовиків углиб континенту. Команда Массачусетського технологічного інституту та Океанографічного інституту Вудс-Гол проаналізувала супутникові спостереження за 2019–2023 роки, повідомляє ScienceDaily.

Результати роботи опублікували в журналі Science. Дослідники виявили, що найвищі льодові урвища справді можуть руйнуватися, а льодовики за ними — відступати швидше, ніж передбачали наявні моделі. Водночас такий відступ у досліджених місцях був короткочасним: згодом льодовики стабілізувалися, а деякі знову просувалися у бік океану.

Висота не є єдиним чинником

Раніше науковці припускали, що льодове урвище заввишки понад приблизно 100 метрів стає нестійким через власну вагу. За теорією морської нестійкості льодових урвищ, його обвал міг би відкрити ще вищу крижану стіну далі вглиб льодовика та спричинити повторення процесу.

Супутник NASA ICESat-2 дав змогу вимірювати висоту урвищ із тримісячними інтервалами. Середня висота проаналізованих урвищ становила близько 30 метрів, хоча частина з них перевищувала 100 метрів. Для докладнішого аналізу команда обрала чотири ділянки з найвищими урвищами: приблизно 100 метрів заввишки, а найвище з них сягало 127 метрів.

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Рельєф під льодом і крижана суміш

На стабільність урвищ, за висновками дослідників, впливають не лише їхні розміри. Перед нерухомішими крижаними стінами накопичувалася товстіша суміш морського льоду та уламків айсбергів, відома як меланж. Вона може підтримувати урвища. Додатковим чинником може бути глибша вода, яка чинить більший тиск на крижану стіну.

Дослідники також пов’язали припинення відступу льодовиків із підвищеннями рельєфу під льодом. Такі приховані під кригою підвищення зменшують товщину льоду над ними, а отже, можуть знижувати висоту відкритого урвища. Крім того, високі урвища під час обвалу швидше стоншуються, перетворюючись на нижчі та потенційно стійкіші.

Автори роботи наголошують, що для точніших оцінок майбутнього внеску Антарктиди в підвищення рівня моря моделі мають враховувати рельєф дна під льодом, темпи стоншення льоду, глибину води та вплив меланжу.

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