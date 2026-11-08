Після обвалу в Найробі знайшли вісім тіл — Nation Kenya

У районі Істлі в Найробі, Кенія, після обвалу будинку, що стався 23 жовтня, виявили вісім тіл. Чотирьох людей вдалося врятувати живими, ще троє вважалися зниклими безвісти.

Операцію завершили через 15 днів

Влада завершила 15-денну пошукову операцію після того, як вирішила згорнути роботи на місці. На місці працювали рятувальні команди, які очолював підрозділ реагування на надзвичайні ситуації. На опублікованій виданням фотографії з місця події зафіксовано роботу цих команд біля зруйнованої будівлі. Про перебіг пошуків та кількість загиблих повідомляє Nation Kenya.

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Питання до розслідування

Поліція зазнає тиску через вимогу пояснити, де перебувають люди, пов’язані з обвалом. Директорат кримінальних розслідувань Кенії (DCI) досі публічно не надав вичерпного викладу перебігу розслідування трагедії. Зокрема неясно, чи всіх зазначених власників нерухомості, забудовників і підрядників розшукали та допитали.

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