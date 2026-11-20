Демократична партія США після перемоги на проміжних виборах зберігає серйозні розбіжності щодо подальшого курсу. На конференції What’s Next у Денвері, що зібрала понад 2 тисячі людей, учасники обговорювали можливу співпрацю з адміністрацією президента Дональда Трампа, розслідування її діяльності та питання партійного лідерства, повідомляє BBC News.

За даними видання, демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу: отримали більшість у Палаті представників із перевагою понад 80 місць і додали дев’ять місць у Сенаті. У Денвері учасники також обговорювали, які теми забезпечили партії перемогу та як зберегти цей результат надалі.

Співпраця чи протистояння

Обраний сенатор від Техасу Джеймс Таларіко, який у січні стане наймолодшим членом Сенату у 37 років, закликав демократів працювати з республіканською адміністрацією Трампа. Його пропозиція викликала змішану реакцію в залі. Частина учасників конференції пропонувала спільно просувати економічний порядок денний, зокрема розширення медичного покриття та зниження інфляції.

Конгресмен від Алабами Шомарі Фігурс застеріг партію від зосередження лише на протистоянні з Трампом, наголосивши на важливості повсякденних проблем американців. Натомість конгресвумен від Меріленду Анджела Олсбрукс заявила, що виборці очікують підзвітності, і підтримала прозорі розслідування щодо адміністрації Трампа.

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Керівництво та війна в Газі

Дводенну конференцію організував політичний комітет Majority Democrats, створений торік на тлі напруження між лівим і центристським крилами партії. Серед головних предметів суперечок залишаються охорона здоров’я та війна в Газі. На захід не прийшли деякі помітні представники лівого крила, зокрема Александрія Окасіо-Кортес і обраний сенатор Абдул Ель-Сайєд.

На конференції протестувальники з палестинськими прапорами висловлювали невдоволення партійним керівництвом. Зокрема, вони критикували сенатора Чака Шумера, якого вважають представником центристського істеблішменту. На посаду лідера більшості в Сенаті претендує сенатор від Меріленду Кріс Ван Голлен. Протестувальники також переривали виступ конгресмена Гакіма Джеффріса, який може стати першим темношкірим спікером Палати представників США.

Шумер і Джеффріс підтримують продовження військової допомоги Ізраїлю, тоді як частина нових членів Конгресу, зокрема Ель-Сайєд, виступає за припинення безумовної американської військової допомоги Ізраїлю. Водночас низка учасників конференції наголошувала, що демократи мають зосередитися на зниженні витрат для громадян і практичних рішеннях для виборців.

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