Після переведення годинника кліки на фішингові посилання зросли на 13% — News-Medical

Нейробіологи Каліфорнійського університету в Ірвайні у США встановили, що після весняного переходу на літній час працівники частіше натискали на посилання у змодельованих фішингових листах. Як повідомляє News-Medical, у понеділок після переведення годинника цей показник був на 13% вищим, ніж попереднього понеділка.

Перевірка на понад 11 тисячах працівників

Дослідники проаналізували результати кампанії з підвищення обізнаності з кібербезпеки, що охопила понад 11 тисяч працівників великої установи у США. Її IT-група раз на кілька місяців надсилає співробітникам листи, схожі на фішингові, щоб перевірити, скільки адресатів натиснуть на розміщені в них посилання.

У понеділок після весняного переходу на літній час, коли люди можуть втратити до години сну, частка працівників, які натиснули на посилання, становила 17,76%. Попереднього понеділка вона дорівнювала 15,56%. Автори роботи вважають, що навіть нетривале гостре скорочення сну може впливати на ухвалення рішень у повсякденних ситуаціях.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати оприлюднили у PNAS

Результати дослідження представили у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Керівник дослідження, доцент кафедри нейробіології та поведінки Каліфорнійського університету в Ірвайні Ейтан Шехтман зазначив, що наслідки нестачі сну можуть не обмежуватися кібербезпекою та позначатися на інших щоденних рішеннях.

Дослідники також пов’язали результати з дискусією про сезонне переведення годинника у США. За їхніми словами, постійний стандартний час краще узгоджується з внутрішнім біологічним годинником, ніж постійний літній час. Вони закликали роботодавців і компанії з кібербезпеки враховувати ризики в періоди, коли сон працівників може бути порушений, зокрема після свят або великих спортивних подій.

Читай нас у