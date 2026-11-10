Після посухи Ель-Ніньйо в Папуа Новій Гвінеї зросла смертність дерев — Mongabay

У лісі Вананг на півночі Папуа Нової Гвінеї після посухи Ель-Ніньйо 2015–2017 років загинуло більше дерев, ніж до неї та в її період. Це показало дослідження понад 21 тисячі дерев на 50-гектарній дослідній ділянці, повідомляє Mongabay.

Відкладений ефект посухи

Науковці відстежували смертність дерев до посухи, під час неї та протягом двох років після завершення. Вони встановили, що цей показник був суттєво вищим саме в післяпосушливий період. Автор дослідження Гейден Ваґія зазначив, що загибель дерев стала помітною вже після завершення посухи.

У сухий сезон на період посухи припало лише 5,2% загального обсягу опадів у районі Вананга. Для порівняння, до посухи цей показник становив 13,1%, а після неї — 9,6%.

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Дерева на хребтах постраждали пізніше

Реакція дерев залежала від рельєфу. У долинах смертність була відносно високою до та під час посухи, але швидко знизилася після повернення опадів. Серед малих дерев її річний рівень у долинах становив 7,8% до посухи та 8,81% під час неї, а потім зменшився до 4,91%.

На хребтах ситуація була протилежною: смертність малих дерев зросла з 4,66% до посухи до 7,07% після неї та залишалася підвищеною. Дослідники припускають, що долини можуть краще утримувати воду, тоді як ерозія на відкритих хребтах здатна зменшувати водоутримання.

Можливі причини загибелі

Автори не встановили точну причину відкладеної смертності. Серед можливих пояснень — пошкодження ксилеми, яка транспортує воду в дереві, та виснаження запасів вуглеводів, потрібних для відновлення і захисту від шкідників та хвороб. Науковці пропонують продовжити спостереження за лісом, провести дослідження на різних висотах і застосувати дистанційне зондування, щоб з’ясувати, чи повторюються ці закономірності на більших територіях.

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