В Індонезії рятувальники розшукують 39 людей після пожежі на фабриці Fonusa Agung Mulia в окрузі Серанг, приблизно за 50 км від столиці Джакарти. Ще четверо людей зазнали травм. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Пошуки ускладнює вогонь

Підприємство, яке виробляє кондитерські та цукрові вироби, загорілося в суботу вдень, 21 листопада. На телевізійних кадрах, знятих уночі, було видно полум’я в окремих частинах фабрики та обвалені ділянки даху.

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За словами представника рятувальної служби Різкі Двіанто, у неділю в деяких частинах будівлі все ще тривала пожежа, що ускладнювало пошук зниклих. Він заявив, що об’єднана пошуково-рятувальна група працює над встановленням місця перебування людей, водночас приділяючи пріоритет безпеці персоналу.

Причину встановлюють

Місцева служба з ліквідації наслідків стихійних лих повідомила, що причину займання розслідують.

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