Після проміжних виборів у США запроваджують обмеження для дата-центрів — Der Spiegel
У США після проміжних виборів у багатьох місцях почали діяти заборони та зупинки будівництва нових великих дата-центрів. Про це повідомляє Der Spiegel у матеріалі, підготовленому в штаті Огайо. Авторка матеріалу повідомляє з Огайо.
Супротив дата-центрам
За даними видання, проти таких об’єктів виступають американці з різними політичними поглядами. У підзаголовку матеріалу сказано, що в політично розділеній країні противники нових дата-центрів знаходять спільну позицію. Питання будівництва дата-центрів стало політичним. На фото, опублікованому Der Spiegel, зафіксовано протест у Маунт-Орабі, штат Огайо.
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Позиція Трампа
Водночас Дональд Трамп радить громадам брати гроші. Так видання передає його пораду місцевим громадам у контексті проєктів великих дата-центрів.
Матеріал Der Spiegel опублікували 28 листопада 2026 року. У заголовку видання ставить питання, чи можуть обмеження та будівельні паузи означати припинення створення нових мега-датацентрів.