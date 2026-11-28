У США після проміжних виборів у багатьох місцях почали діяти заборони та зупинки будівництва нових великих дата-центрів. Про це повідомляє Der Spiegel у матеріалі, підготовленому в штаті Огайо. Авторка матеріалу повідомляє з Огайо.

Супротив дата-центрам

За даними видання, проти таких об’єктів виступають американці з різними політичними поглядами. У підзаголовку матеріалу сказано, що в політично розділеній країні противники нових дата-центрів знаходять спільну позицію. Питання будівництва дата-центрів стало політичним. На фото, опублікованому Der Spiegel, зафіксовано протест у Маунт-Орабі, штат Огайо.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Трампа

Водночас Дональд Трамп радить громадам брати гроші. Так видання передає його пораду місцевим громадам у контексті проєктів великих дата-центрів.

Матеріал Der Spiegel опублікували 28 листопада 2026 року. У заголовку видання ставить питання, чи можуть обмеження та будівельні паузи означати припинення створення нових мега-датацентрів.

Читай нас у