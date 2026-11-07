Після стрілянини у Кракові лідери Європи висловили співчуття Польщі — RMF24

У Польщі після стрілянини на Головній ринковій площі Кракова, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, міжнародні лідери висловили співчуття Польщі та родинам жертв. Як повідомляє RMF24, на трагедію відреагували президент України Володимир Зеленський, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, президент Латвії Едгарс Рінкевичс і посол США у Польщі Том Роуз.

Стрілянина в центрі Кракова

Стрілянина сталася у суботу, 7 листопада 2026 року, у центрі Кракова. За даними видання, озброєний чоловік, який пересувався автомобілем, відкрив вогонь по випадкових перехожих.

Загинули п’ятеро людей, ще кільканадцять дістали поранення, зокрема двоє поліцейських. Під час втручання правоохоронці поранили нападника, після чого його доправили до лікарні. Поліція затримала чоловіка, а служби забезпечили територію місця події.

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Реакції лідерів і дипломатів

Володимир Зеленський у дописі на платформі X передав співчуття родинам і близьким загиблих. Він заявив, що вчинку стрільця немає виправдання, висловив солідарність із Польщею та побажав пораненим швидкого одужання.

Роберта Мецола висловила співчуття сім’ям жертв, побажала постраждалим повного одужання та подякувала службам за швидке втручання. Вона також згадала про свій нещодавній візит до Польщі.

Едгарс Рінкевичс заявив, що Латвія солідарна з Польщею у трагічний час. Том Роуз повідомив, що США солідарні з поляками, поки надходять подробиці масової стрілянини у Кракові.

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