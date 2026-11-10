Після вибуху на колії в Польщі проїхали 11 поїздів — Polsat News

У Польщі Державна комісія з розслідування залізничних аварій встановила, що після вибуху на колії біля зупинки Міка на маршруті Варшава—Дорогуськ пошкодженою ділянкою проїхали 11 поїздів. Як повідомляє Polsat News, у звіті йдеться про недостатнє виявлення загроз безпеці руху з боку оператора інфраструктури та перевізників.

Вибух під вантажним поїздом

За даними комісії, 15 листопада 2025 року о 20:52 вибуховий заряд здетонував під третім порожнім вагоном вантажного поїзда №524021, який прямував маршрутом Гданськ-Порт-Північний — Пулави-Азоти. Заряд заклали у праву рейкову нитку на перегоні Соболєв—Жичин.

Вибух зламав праву рейку та порушив її цілісність. Машиніст поїзда PKP Cargo, під яким стався вибух, почув лише слабкий звук і припустив, що його спричинив струмоприймач у контакті з контактною мережею. Перевіривши, що мережа та прилади локомотива працюють нормально, він продовжив рух до станції Демблін.

Зауваження комісії

Після вибуху 11 поїздів проїхали пошкодженим місцем, що призвело до подальшого руйнування рейки. Зрештою довжина відсутньої ділянки рейки сягнула 1,16 метра. Комісія також зазначила, що PKP PLK не виконала вимогу інструкції Ir-1: за наявності інформації або підозри про небезпеку черговий мав наказати посилити обережність чи знизити швидкість і письмово повідомити про це поїзні бригади.

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Вранці 16 листопада черговий Локального центру керування рухом у Дембліні отримав від машиніста поїзда PKP Intercity №13109 повідомлення про неспокійний рух на 91-му кілометрі. За висновком комісії, він лише усно передав цю інформацію машиністу поїзда Koleje Mazowieckie №12713. Той помітив дефект рейки приблизно на 450 метрів ближче, ніж вказав черговий, але попри гальмування проїхав відсутньою ділянкою. Поїзд не втратив тривалого контакту з рейками, а його передня частина зупинилася.

Комісія дійшла висновку, що захист, який PKP PLK застосовує на лініях державного значення, недостатньо ефективно запобігає діям сторонніх осіб, зокрема тероризму, диверсіям і саботажу. На її думку, місце закладення заряду обрали так, щоб потенційні наслідки сходження поїзда з рейок були найбільшими: це незабудована місцевість із високим насипом, кривою колії та складним доступом для рятувальників.

У справі про диверсію в Міці підозрюють двох громадян України — Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких оголосили в розшук. За попередніми даними, вони могли діяти на замовлення розвідки Російської Федерації — держави-агресора. Окремо 15–16 листопада 2025 року біля станції Голомб поїзд із 475 пасажирами був змушений різко гальмувати через пошкодження контактної мережі; її обірвані елементи пробили шибки у вагонах.

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