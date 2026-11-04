Після вибуху на заводі Panasonic на Тайвані зникли двоє людей — Daily Maverick

У повіті Сіньчжу на Тайвані на заводі підрозділу японської компанії Panasonic сталася пожежа. П’ятеро людей дістали травми, ще двоє зникли безвісти, повідомляє Daily Maverick з посиланням на місцеву владу.

Постраждалих госпіталізували

За даними адміністрації повіту Сіньчжу, усіх травмованих доправили до лікарні. Вогонь на підприємстві ліквідували незадовго до полудня в середу, 4 листопада.

Місцева влада повідомила про двох людей, які зникли безвісти після пожежі. Інших подробиць про їхній стан або обставини зникнення у повідомленні не наводять.

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Компанія з’ясовує причини вибуху

Panasonic підтвердила, що на її підприємстві на Тайвані стався вибух, унаслідок якого постраждали люди. Компанія заявила, що з’ясовує деталі інциденту та причину вибуху.

Підприємство Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan постачає тайванським виробникам друкованих плат. Такі плати є важливими компонентами електронної продукції, зокрема комп’ютерів і серверів для систем штучного інтелекту.

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