Після відставки Хуанг може втратити $108 млн компенсації Nvidia — NDTV World

У США Дженсен Хуанг після відставки з Nvidia може втратити близько $108 млн компенсації у вигляді акцій, права на які ще не перейшли у його власність, повідомляє NDTV World. За даними видання, правила Nvidia передбачають анулювання невідбутих RSU після припинення безперервної роботи керівника в компанії.

Винагороди у вигляді акцій

RSU — це обмежені фондові одиниці, які можуть перетворитися на акції після виконання встановлених умов. За інформацією NDTV World, Хуанг має приблизно 346 тис. таких одиниць і міг би отримати близько 310 тис. акцій за програмою заохочення Nvidia, якщо компанія досягне визначених показників.

Видання зазначає, що вартість винагород, які він має втратити, становить приблизно 0,08% його статків. Bloomberg Billionaires Index оцінює статки Хуанга у $138,4 млрд.

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Частка у компанії

За даними Bloomberg, майже 97% статків Хуанга припадає на звичайні акції Nvidia. Він контролює близько 3,5% голосів у компанії зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, штат Каліфорнія. Nvidia має лише один клас акцій, тому Хуанг не має привілейованих прав голосу.

NDTV World також повідомляє, що протягом двох попередніх років Хуанг отримував приблизно по $7,5 млн грошової компенсації на рік. Після його відставки акції Nvidia в Нью-Йорку, за даними видання, падали на 14%, але завершили торги зі зниженням на 4,3% — до $166,19 за акцію.

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