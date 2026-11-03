Після витоку в RMS гості готелів стали мішенню фішингу — ABC News Australia

В Австралії мандрівники, які забронювали проживання в готелях регіону Кімберлі у штаті Західна Австралія, почали отримувати фішингові повідомлення після витоку даних у стороннього постачальника систем бронювання RMS. Зловмисники отримали доступ до імен, контактних даних та інформації про бронювання клієнтів з різних регіонів країни, повідомляє ABC News.

Повідомлення з даними бронювання

Житель Сіднея Кемерон Крейг розповів, що отримав у WhatsApp повідомлення щодо запланованого проживання в Cable Beach Club у місті Брум. Від нього вимагали перейти за посиланням і ввести платіжні дані, інакше бронювання нібито скасують.

У повідомленні були вказані його повне ім’я та правильні дати поїздки, тому Крейг спершу вважав звернення справжнім. Він перейшов за посиланням і ввів частину даних кредитної картки, однак сесія перервалася. Згодом він помітив, що повідомлення надійшло з міжнародного номера, а код бронювання не збігався з його справжнім.

За словами Крейга, він повідомив про інцидент адміністрації Cable Beach Club, а курорт згодом поінформував гостей. Представники курорту не надали коментаря ABC News.

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Розслідування триває

Kimberley Accommodation Group, яка також використовує RMS Cloud для бронювань, заявила, що отримала повідомлення від гостей про подібні спроби шахрайства. За словами керуючої директорки Даніель Харт, зловмисники використовували справжні дані бронювань та просили клієнтів підтвердити реквізити карток або здійснити платіж.

Компанія порадила гостям не відповідати на неочікувані повідомлення, не переходити за посиланнями та не передавати платіжні дані. RMS заявила, що несанкціоновану активність у її середовищі вдалося локалізувати, а розслідування масштабу й наслідків інциденту триває. Гендиректор RMS Адам Сескіс зазначив, що дані кредитних карток і платіжні реквізити не були скомпрометовані під час інциденту.

Ризики для інших закладів

Викладачка кібербезпеки Університету Мердока Бріанна О’Ші заявила, що фішингові схеми стали переконливішими, оскільки використовують терміновість, страх, авторитет і довіру. Вона назвала сторонні системи привабливою ціллю для хакерів та сказала, що інцидент може мати наслідки для інших постачальників розміщення, зокрема невеликих гостьових будинків і тимчасового житла для працівників вахтового методу.

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