Після затримання ICE місце 8-річного хлопчика невідоме, заявив конгресмен — The Guardian

У Сан-Дієго, США, родичі восьмирічного хлопчика з Гаїті не можуть встановити його місце перебування після того, як 4 листопада федеральні імміграційні органи взяли дитину під варту під час прийому. Конгресмен-демократ від Каліфорнії Хуан Варгас заявив, що працює над возз’єднанням хлопчика з близькими, повідомляє The Guardian.

Відео, отримане NBC News, показує, як хлопчика виводять троє озброєних посадовців. За словами його родини, дитину викликали на звичайний імміграційний прийом. Варгас повідомив, що місце перебування учня третього класу невідоме, та назвав затримання дитини й її відрив від громади та однокласників негуманними.

Дитина жила у родичів

За даними правозахисної групи Haitian Bridge Alliance, хлопчик навчається у початковій школі Fay у Сан-Дієго та перебував під опікою дядька й двоюрідних братів та сестер після депортації батька торік.

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Виконавча директорка Haitian Bridge Alliance Герлін Джозеф розповіла NBC News, що дядько супроводив хлопчика на прийом. За її інформацією, після цього дитину передали до Управління з розселення біженців (ORR), яке працює у структурі Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США.

Позиція Міністерства внутрішньої безпеки

Представник Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що Служба імміграційного та митного контролю (ICE) взяла дитину під опіку «з міркувань обережності та для гарантування її безпеки». За його словами, дядько не зміг підтвердити законне опікунство, тому посадовці були зобов’язані взяти хлопчика під опіку відповідно до федеральних законів про протидію торгівлі людьми як дитину-іноземця без супроводу.

У відомстві також заперечили, що третьокласника помістили до центру утримання. Там додали, що хлопчик не мав законного імміграційного статусу, а до США його привіз батько, якого згодом депортували до Мексики. Джозеф зазначила, що через раптову депортацію батька родина не мала змоги офіційно оформити опіку над дитиною.

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