У Великій Британії 81-річний англійський письменник М Джон Гаррісон став найстаршим лауреатом Букерівської премії в історії. Нагороду вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів він здобув за антиутопічний роман The End of Everything, повідомляє ABC News Australia.

Роман про світ після вторгнення

У центрі сюжету книжки — Філіп Теннент і його тітка, художниця Марні, які живуть на півдні Англії через десятиліття після загадкового вторгнення, що спричинило суспільний колапс. На початку роману Філіп, який збирає покинуті речі, знаходить на пляжі артефакт — біологічний пристрій, залишений загарбниками iGhetti, — і приносить його до будинку тітки.

Марні, пам’ять якої слабшає, насторожено ставиться до знахідки. Їй здається, що предмет збільшується в розмірі під час їхньої розмови. Гаррісон розповідав, що першим поштовхом до написання роману стала світова фінансова криза 2008 року. За його словами, теми й сатира книжки виросли з актуальних подій.

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Одностайне рішення журі

Голова журі Букерівської премії, дослідниця античності Мері Бірд, охарактеризувала роман як політику сучасності, показану крізь призму майбутнього. Вона зазначила, що книжка показує апокаліпсис як незбагненну подію, після якої старі правила втрачають значення, але водночас залишає читачеві відчуття оптимізму.

Журі одностайно обрало The End of Everything переможцем. Серед його членів були письменниця Патриція Локвуд і фронтмен гурту Pulp Джарвіс Кокер. Роман випередив нові книжки попередніх лауреатів Букерівської премії Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також Елізабет Страут, Люка Кеннарда і Ребекки Перрі.

Гаррісон пише близько 60 років, а його перше оповідання було опубліковане 1966 року. Він також відомий романом Nova Swing 2006 року, який здобув премії Артура Кларка та Філіпа Діка. Письменник раніше не потрапляв до короткого списку Букерівської премії, проте був членом її журі у 2022 році.

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