Письменнику Уельбеку висунули обвинувачення за висловлювання про іслам — RMF24

У Франції письменнику Мішелю Уельбеку висунули обвинувачення у співучасті в підбурюванні до дискримінації, ненависті або насильства щодо групи людей. Рішення у вівторок ухвалив суддя-слідчий суду в Нантері поблизу Парижа, повідомляє RMF24 з посиланням на Le Figaro.

Справу відкрили після скарг

Провадження розпочали за кримінальними скаргами Союзу мечетей Франції та Руху проти расизму і за дружбу між народами. Організації оскаржили висловлювання Уельбека, зроблені ним у великому інтерв’ю з філософом Мішелем Онфре.

Розмова вийшла у листопаді 2022 року в журналі Front Populaire, який видає Онфре. Обвинувачення стосується співучасті в підбурюванні до дискримінації, ненависті або насильства щодо людей через їхнє походження чи релігійну належність.

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Позиція письменника

В інтерв’ю Уельбек, зокрема, говорив про, на його думку, поступове витіснення корінних жителів Європи мігрантами. Він також припускав, що це може призвести до насильства, зокрема нападів на мечеті та заклади, які відвідують мусульмани.

Письменник відкидає обвинувачення. Він заявляє, що скористався свободою слова, а його висловлювання не містили закликів до ненависті чи насильства. У разі визнання винним Уельбеку може загрожувати до року ув’язнення та штраф до 45 тисяч євро.

У 2002 році письменник уже поставав перед французьким судом за обвинуваченням у підбурюванні до релігійної ненависті після критичних висловлювань про іслам. Тоді його виправдали.

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