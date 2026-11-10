Письменниці Мойєс загрожує заборона на в’їзд до ЄС через помилку EES — The Guardian

У Франції британській письменниці Джоджо Мойєс може загрожувати дворічна заборона на в’їзд до Євросоюзу та штраф у 10 тисяч євро через збій цифрової системи в’їзду-виїзду EES. Система не зафіксувала її виїзд із Португалії після травневої поїздки, через що в обліку могло скластися враження, що вона перевищила дозволений строк перебування. Про це повідомляє The Guardian.

Після відпустки Мойєс затримали французькі прикордонники та звинуватили у перевищенні терміну перебування. За її словами, за останні шість місяців вона провела в ЄС лише 23 дні. Старший офіцер прикордонного контролю в Марселі попередив письменницю не намагатися знову в’їхати до Європи, доки помилку не буде виправлено.

Невраховані виїзди

EES замінила паспортні штампи біометричними перевірками на кордонах країн Шенгенської зони. Після виходу Великої Британії з ЄС її громадяни можуть перебувати в Шенгенській зоні до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. Якщо система вважає, що людина перевищила цей ліміт, їй можуть загрожувати депортація або штраф до 10 тисяч євро.

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Проблема стосується мандрівників, чиї біометричні дані внесли під час в’їзду до ЄС, але не зафіксували під час виїзду. Улітку деякі країни тимчасово призупиняли використання EES та поверталися до ручної перевірки паспортів через технічні труднощі й нестачу персоналу.

Скарги мандрівників

Британка Джейн Нолан та її чоловік також виявили, що EES показує нуль доступних днів для поїздок, хоча вони провели у Франції 40 днів і після цього не відвідували Шенгенську зону. Їхні паспорти вручну проштампували під час повернення до Великої Британії у червні, коли французька влада призупинила EES, щоб уникнути черг.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що знає про повідомлення щодо неточностей у записах EES, які стосуються британців, зокрема про неповні дані та реєстрацію осіб, звільнених від дії системи. Відомство радить мандрівникам зберігати докази дати останнього виїзду з ЄС та повідомляти прикордонників про виявлені розбіжності.

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