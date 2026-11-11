Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив план із 34 заходів для протидії сексуалізованій неналежній поведінці в Бундесвері. Він заявив про курс на нульову толерантність після результатів першого такого дослідження, яке засвідчило, що подібні випадки у війську трапляються частіше, ніж показує офіційна статистика повідомлень, повідомляє Tagesschau.

Пісторіус зазначив, що дослідження могло виявити неприємні факти, однак політика має починатися з усвідомлення реальності. За його словами, протидія таким порушенням стосується поваги до людської гідності, гарантованої Основним законом Німеччини, а також боєготовності військ.

Зовнішня підтримка для постраждалих

Серед запланованих кроків — краще інформування військовослужбовців про механізми подання повідомлень і доступну допомогу. Міністр наголосив, що часто люди не знають про наявні канали звернення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На початку листопада почав роботу консультаційний центр HELP. Після повного укомплектування персоналом він має приймати звернення цілодобово сім днів на тиждень. Центр працює поза ієрархією Бундесверу, тому постраждалі зможуть не звертатися безпосередньо до своїх командирів.

Відповідальність командирів

Пісторіус також заявив, що дії командирів у відповідь на повідомлені випадки впливатимуть на їхні можливості обіймати керівні посади. У службових оцінках окремо враховуватимуть, як вони працюють із такими повідомленнями. За словами міністра, ті, хто не є прикладом для інших, толерує порушення або не опрацьовує їх послідовно, не зможуть виконувати керівні функції.

Крім того, план передбачає створення окремої слідчої групи для підтримки безпосередньо на місцях. Пісторіус пообіцяв продовжувати дослідження та опитування щодо сексуалізованої неналежної поведінки у війську.

Читай нас у