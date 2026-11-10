Пісторіус пов’язав крах FCAS із суперечками промислових партнерів — AeroTime

У Німеччині міністр оборони Борис Пісторіус 9 листопада заявив, що крах спільного франко-німецького проєкту винищувача майбутнього FCAS спричинила нездатність промислових партнерів домовитися. На слуханнях Франко-німецької парламентської асамблеї в Берліні він сказав, що на старті проєкту надто багато уваги приділили «ідеологічній надбудові» та замало — організаційній структурі й контрактним домовленостям, повідомляє AeroTime. Пісторіус також наполягав, що уряди не відповідальні за припинення спільного проєкту.

Суперечки між Dassault та Airbus

FCAS передбачав розробку винищувача нового покоління NGF, дистанційних носіїв і бойової хмари, покликаної поєднувати літаки, безпілотники та інші військові платформи. У 2019 році Dassault Aviation та Airbus домовилися, що французька компанія очолить створення винищувача, а Airbus відповідатиме за дистанційні носії та бойову хмару. Перший демонстраційний політ тоді очікували у 2026 році.

Згодом між компаніями виникли суперечки щодо управління програмою, розподілу відповідальності та прав на інтелектуальну власність. Після приєднання Іспанії Airbus представляв промисловість двох із трьох країн-учасниць. Гендиректор Dassault Ерік Трапп’є наполягав на ефективному контролі компанії над розробкою винищувача, тоді як Airbus і німецька промисловість заперечували проти зменшення їхньої ролі в ухваленні рішень.

Країни також мали різні оперативні потреби: Франції був потрібен літак, здатний діяти з авіаносця та нести ядерне озброєння, тоді як Німеччина таких вимог не висувала. У червні 2026 року Берлін припинив участь у спільному проєкті NGF.

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Німеччина розглядає альтернативи

Пісторіус підтвердив, що Німеччина розглядає можливість приєднання до Global Combat Air Programme, який реалізують Велика Британія, Італія та Японія. Водночас він зазначив, що партнери роками погоджували контрактні умови, а вступ Німеччини вимагатиме їхньої згоди та може спричинити тривалий перегляд домовленостей.

Інший варіант для Берліна — окремий європейський проєкт під проводом Airbus. У червні 2026 року компанія започаткувала ініціативу Team Gen 6 разом із сімома німецькими аерокосмічними та оборонними компаніями, серед яких Hensoldt, MTU Aero Engines і Diehl Defence. За словами Пісторіуса, рішення щодо подальшого шляху Німеччина планує ухвалити в першому кварталі 2027 року.

Франція тим часом розвиває власний проєкт винищувача. Президент Еммануель Макрон у липні 2026 року підтвердив зупинку спільних проєктів літака та двигуна, водночас співпраця над іншими елементами FCAS, зокрема бойовою хмарою, триватиме.

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