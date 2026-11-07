Пісторіус заявив, що Бундесвер може обійтися без повернення призову — Der Spiegel

У Німеччині міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер, імовірно, зможе покривати кадрові потреби без повернення обов’язкового військового призову. Нині в німецьких збройних силах служать близько 190 тисяч військовослужбовців — це найвищий показник за останні 13 років, повідомляє Der Spiegel.

Набір до Бундесверу

За словами Пісторіуса, заходи, передбачені новим законом про модернізацію військової служби, діють. Якщо ця тенденція збережеться, Бундесвер не матиме проблем із нарощуванням чисельності. Тоді, на думку міністра, не буде потреби обговорювати різні моделі військового призову.

Можливе відновлення призову спричинило протести молодих людей. Пісторіус сказав, що розуміє їхню тривогу, адже багатьом із них раніше не доводилося замислюватися над такими питаннями. Він наголосив, що сильні збройні сили потрібні для стримування, аби не допустити ситуації, у якій доведеться воювати.

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Залучення жінок

Міністр також анонсував нові зусилля для залучення жінок до служби. За його словами, Бундесвер чисельно залишається переважно чоловічою структурою, хоча кількість заявок і зарахувань жінок зростає. Водночас ці показники, за оцінкою Пісторіуса, поки не є задовільними.

Окремо глава оборонного відомства прокоментував зростання кількості порушень сексуального самовизначення у війську. За його словами, минулого року зафіксували близько 460 підозрюваних випадків. Пісторіус заявив, що такі випадки намагатимуться попереджати, а в разі їх виявлення — рішуче й безкомпромісно карати. Наступного тижня він планує представити результати дослідження прихованих випадків таких порушень.

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