Піттсбург Стілерс перемогли Денвер Бронкос із рахунком 27:5 у матчі НФЛ. Команда з Денвера зазнала третьої поразки сезону та має баланс 8-3, тоді як Стілерс поліпшили свій показник до 7-4 у боротьбі за вихід до плей-оф, повідомляє Sky Sports.

Два захисні тачдауни до перерви

Квотербек Бронкос Бо Нікс припустився двох перехоплень і втратив м’яч після фамблу. Дві втрати м’яча завершилися захисними тачдаунами Стілерс. Ті Джей Вотт накрив фамбл Нікса в заліковій зоні суперника, а Джейлен Ремзі повернув перехоплення на 36 ярдів до тачдауну.

Ще один тачдаун Стілерс записав на свій рахунок Ді Кей Меткалф, який упіймав 22-ярдову передачу Мейсона Рудолфа. У першій половині Денвер набрав лише 58 ярдів в атаці та поступався 5:24. Бронкос стали третьою командою з 1991 року, яка за перші дві чверті набрала менш як 60 ярдів, водночас пропустивши два захисні тачдауни.

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Нікс не реалізував шансів у другій половині

У третій чверті Нікс знайшов Джейлена Воддла передачею на 22 ярди, що стало першим першим дауном у другій половині гри. Проте Денвер не зміг скористатися кількома можливостями. Після фамблу Ріко Даудла, який підібрав Райлі Мосс, Віл Латц не реалізував спробу 53-ярдового філдголу.

Згодом Рудолф віддав передачу на 37 ярдів Роману Вілсону, після чого Кріс Босвелл забив філдгол із 33 ярдів і встановив остаточний рахунок. Наприкінці матчу Нікс кинув ще одне перехоплення — м’яч на семиярдовій лінії Стілерс перехопив Дейлен Еверетт.

Рудолф завершив гру з дев’ятьма точними передачами з 15 на 142 ярди та тачдаун. Нікс реалізував 22 з 40 передач на 169 ярдів. Ріко Даудл набрав 71 ярд у 11 виносах, а Воддл став найрезультативнішим ресивером Денвера — п’ять прийомів на 53 ярди.

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