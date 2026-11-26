Американський клуб «Піттсбург Стілерс» відрахував квотербека Аарона Роджерса після того, як він публічно розкритикував головного тренера Майка Маккарті. Рішення ухвалили за кілька годин після виступу 42-річного гравця в шоу Пета Макафі, повідомляє The Japan Times.

Критика тренера

Роджерс заявив, що не повернеться до Піттсбурга, оскільки, за його словами, цей етап уже завершений. Він також стверджував, що 63-річний Маккарті заснув під час зустрічі квотербеків, запізнився на неї та пропустив кілька інших зустрічей і тренувань.

Футболіст назвав тренера «нездоровим» і сказав, що висловлював занепокоєння його станом ще від тренувального табору. За словами Роджерса, переломним моментом став програний «Філадельфія Іґлз» матч із рахунком 16:19: у перерві Маккарті завершив промову в роздягальні вигуком із назвою команди Packers.

У заяві «Стілерс» не навели коментарів представників клубу. Команда також не відповіла на запити Reuters щодо коментаря Маккарті та клубу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Майбутнє Роджерса в НФЛ

Напередодні Роджерса залишили поза складом на гру проти «Денвер Бронкос». Сам квотербек раніше заявляв, що нинішній сезон стане для нього останнім у НФЛ.

Тепер інші клуби ліги можуть забрати Роджерса через процедуру вейверів. Якщо цього не станеться, він отримає статус необмежено вільного агента. У десяти матчах нинішнього сезону він виконав 220 із 361 передачі, набрав 2241 ярд, зробив 16 тачдаунів і шість перехоплень. «Стілерс» мають шість перемог і чотири поразки.

Роджерс грав під керівництвом Маккарті 13 сезонів у «Грін-Бей Пекерс» і виграв із командою Супербоул після сезону 2010 року. У травні він казав, що призначення Маккарті вплинуло на його рішення повернутися до Піттсбурга, а також зазначав, що підтримав кандидатуру тренера для співбесіди на цю посаду.

Читай нас у