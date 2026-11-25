«Піттсбург Стілерз» не залучать квотербека Аарона Роджерса до матчу проти «Денвер Бронкос» у п’ятницю. Стартовим квотербеком команди замість чотириразового найціннішого гравця НФЛ стане Мейсон Рудольф.

Як повідомляє Sky Sports News, клуб підтвердив, що 42-річний Роджерс буде неактивним на гру. Це рішення ухвалили попри те, що в понеділок головний тренер Майк Маккарті заявляв, що ветеран залишиться стартовим квотербеком.

Невдалий відрізок Роджерса

Роджерс мав проблеми у двох поспіль поразках «Стілерз» від «Цинциннаті Бенгалс» і «Філадельфія Іглс». Цього сезону він виконав менш як 61% передач — один із його найгірших показників відтоді, як у 2008 році він став постійним стартовим квотербеком «Грін-Бей Пекерс».

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На Роджерсі 31 раз виконували сак, що вже перевищило його торішній показник у 21 сак. Роджерс лідирує в лізі за кількістю втрачених через такі саки ярдів — 257.

Шанс для Мейсона Рудольфа

Для Рудольфа цей старт стане важливим викликом: за сім сезонів у «Піттсбург Стілерз» і «Теннессі Тайтонс» він розпочинав матчі у стартовому складі лише 19 разів. Роджерс проводить 22-й і останній сезон у НФЛ, знову працюючи з Маккарті, з яким виграв Супербоул у складі «Грін-Бей Пекерс» у 2010 році.

Раніше цього тижня Маккарті, коментуючи дві поспіль поразки команди, зазначив, що атака має додати, а це вплине і на гру квотербека. Він також закликав Роджерса продовжувати працювати.

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