Південна Австралія дозволила газ для дата-центрів — ABC News Australia

Уряд Південної Австралії дозволив використовувати газову генерацію для забезпечення електроенергією запланованих великих дата-центрів, зокрема об’єктів для систем штучного інтелекту. Міністр енергетики штату Том Каутсантонис заявив, що газ може бути резервним джерелом живлення, коли сонячна та вітрова генерація не забезпечують потрібних обсягів. Про це повідомляє ABC News Australia.

Газ як резервне джерело

За словами Каутсантониса, дата-центри потребують великого й безперервного обсягу електроенергії. Він порівняв можливе використання газу для таких об’єктів із нинішньою роллю газової генерації у підтримці відновлюваної енергетики штату.

Оприлюднена менш ніж п’ять місяців тому стратегія розвитку дата-центрів Південної Австралії робила акцент на відновлюваній енергетиці. Документ передбачає, що нові дата-центри мають самостійно забезпечувати себе електроенергією.

Компанія Quantum DC, яка призупинила плани будівництва дата-центру потужністю 1200 МВт у Тангкілло, раніше оцінювала, що близько 20% потреб об’єкта покриватиме газова електростанція на її ділянці площею 220 гектарів в Аделаїдських пагорбах. Решту електроенергії компанія планувала отримувати з відновлюваних джерел.

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Критика та інші проєкти

Голова Conservation Foundation of SA Кірсті Беван назвала використання газу кроком назад для кліматичної політики штату. Вона зазначила, що Південна Австралія прагне досягти 100% чистого балансу електроенергії з відновлюваних джерел до 2027 року, а для стабільності мережі доступні накопичувачі енергії та інші резервні технології.

Лідер Партії зелених Південної Австралії Роб Сіммс також розкритикував позицію уряду та закликав переглянути підхід. Він запропонував запровадити мораторій на будівництво дата-центрів у штаті. Ліберали, One Nation і Зелені підтримали паузу щодо проєкту в Тангкілло та об’єдналися у верхній палаті парламенту для створення парламентського розслідування щодо дата-центрів.

Водночас виконавча директорка галузевої організації Data Centres Australia Белінда Деннетт заявила, що відновлювана енергетика й надалі відіграватиме значну роль у забезпеченні нових об’єктів. У Південній Австралії також опрацьовують проєкти дата-центрів Iren біля Робертстауна, а також Firmus поблизу Тейлем-Бенда і Порт-Огасти. Влада штату готує регуляторну базу для AI-дата-центрів, а окремий законопроєкт планують внести до парламенту цього року.

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