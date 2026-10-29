Південна Австралія може послабити заборону на вилов снеппера з липня — ABC News Australia

Уряд Південної Австралії може почати послаблювати заборону на вилов снеппера з липня, якщо літня оцінка запасів підтвердить, що біомаса риби перевищує 20% від розрахункового початкового рівня та є достатня кількість молодих особин. Заборону запровадили у 2019 році після критичного скорочення запасів, повідомляє ABC News.

Відновлення запасів

Дослідження Південноавстралійського інституту досліджень і розвитку (SARDI) засвідчили, що запаси снеппера на Західному узбережжі, у затоці Спенсер і затоці Сент-Вінсент відновилися до понад 20%. Професор SARDI Майк Стір пояснив, що цей показник розрахований щодо оцінюваної чисельності риби до початку промислу. За його словами, фахівці бачать ознаки відновлення популяції.

Заборона мала завершитися цього року, однак її продовжили ще на 12 місяців через невідомий вплив шкідливого цвітіння водоростей. Остаточне рішення залежатиме від результатів літньої оцінки запасів.

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Квоти та звітність

План відновлення запасів снеппера, розроблений Департаментом первинних галузей і регіонів Південної Австралії, передбачає квоти для рибалок і обов'язкове звітування про вилов. Комерційні рибалки та оператори рибальських чартерів мають декларувати весь улов. Любителі риболовлі повинні повідомляти лише про рибу, яку залишають собі, а не про рибу, яку викидають.

Оператор чартерної риболовлі Раян Валенте висловив сумніви щодо достатності збору даних у районі своєї роботи поблизу заток Пондалові та Маріон на півострові Йорк. Комерційний рибалка Г'ю Бейлі заявив, що до закриття промислом неналежно управляли, і застеріг від повторення таких проблем. Міністерка первинних галузей Клер Скривен повідомила, що влада продовжить контролювати виконання вимог щодо звітності.

Перегляд ліцензій

Уряд також розглядає фінальний звіт незалежної групи з оцінки структурних змін у рибальстві. У ньому аналізували можливість викупу ліцензій у морських рибалок, які зазвичай мали б доступ до промислу снеппера. Скривен зазначила, що рішення щодо таких заходів ще не ухвалили.

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