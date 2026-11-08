Південна Австралія планує заборонити штрафи без талона — ABC News Australia

У Південній Австралії уряд планує заборонити муніципалітетам надсилати водіям поштою штрафи за паркування, зафіксовані автомобілями з камерами. Інспектори будуть зобов’язані залишати паперовий талон на автомобілі або вручати його водієві, повідомляє ABC News Australia.

Фізичне вручення талона

Прем’єр Південної Австралії Пітер Малінаускас навів як приклад програму Park Safe міста Аделаїда. У межах програми автомобіль із камерами сканує припарковані машини та робить фотографії можливих порушень. Раніше міська рада заявляла, що знімки перевіряють підготовлені працівники, які визначають, чи було порушення.

За словами Малінаускаса, технології штучного інтелекту й надалі можна буде застосовувати, але талон у разі ймовірного порушення має фізично залишити на автомобілі або вручити водієві інспектор. Він пояснив, що регулювання спрямоване проти практики, коли рішення про штраф ухвалюють лише автомобіль із камерами та ШІ. За його словами, запропоновані правила змоделювали за зразком подібних змін у Новому Південному Уельсі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оскарження штрафів

У нещодавньому звіті міської ради Аделаїди зазначено, що від початку року в середньому скасували 25% оскаржених штрафів після звернень щодо їх перегляду. Оператор туристичних автобусів Даллас Коулл, який виступив на урядовій пресконференції, заявив, що до запуску Park Safe не отримував штрафів, а після запровадження програми їх надійшли «десятки й десятки».

Президентка Асоціації місцевого самоврядування Південної Австралії Гезер Голмс-Росс сказала, що асоціацію не консультували щодо запланованих змін. Вона також поставила питання, чи пошириться цей підхід на інші системи фіксації порушень без вручення талона, зокрема камери на світлофорах і системи виявлення користування телефоном за кермом.

Представник уряду заявив, що контроль за паркуванням відрізняється від забезпечення безпеки дорожнього руху: штрафи за паркування здебільшого стосуються нерухомих автомобілів, тоді як це не стосується машин, що перевищують швидкість. Влада також повідомила про намір провести консультації із зацікавленими сторонами, зокрема з асоціацією місцевого самоврядування.

Читай нас у