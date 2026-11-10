Південна Австралія пов’язала затримки швидких із браком місць — ABC News Australia

У Південній Австралії уряд штату заявив, що нестача місць у закладах догляду за літніми людьми суттєво впливає на затримки бригад швидкої допомоги біля лікарень. У серпні показник таких затримок сягнув рекордних 5891 години, а за наявності необхідних місць він міг би бути нижчим за 2000 годин, стверджує влада штату.

Міністр охорони здоров’я Південної Австралії Блер Бойєр представив відповідне моделювання на зустрічі в Аделаїді за участю представників уряду штату, медичної сфери та профспілок. За його словами, близько 500 пацієнтів у державних лікарнях нині не можуть перейти до закладів догляду за літніми людьми через дефіцит місць. Під час зимового піку наступного року ця кількість може зрости майже до 700.

Суперечка з федеральною владою

На зустрічі, присвяченій федеральній кризі у сфері догляду за літніми людьми, залишили порожнє місце для федерального міністра у справах догляду за літніми людьми Сема Рея. Він не зміг прибути: федеральний уряд пояснив це коротким повідомленням про захід і конфліктом у графіку. За даними ABC, федеральна сторона запропонувала Бойєру провести зустріч у Канберрі.

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Як повідомляє ABC News Australia, федеральний уряд захистив свою політику фінансування. Там заявили, що результати оголошеної раніше цього року процедури Expression of Interest мають розблокувати 134,5 млн австралійських доларів для створення 268 нових місць у п’яти локаціях Аделаїди. Також уряд заявив про підтримку будівництва близько 5000 додаткових місць у закладах стаціонарного догляду щороку.

Взаємні претензії щодо фінансування

Уряд Південної Австралії вважає, що для подолання дефіциту потрібно вдвічі більше місць. Федеральна влада зі свого боку заявила, що після скарг штатів на затримки з виписуванням пацієнтів запропонувала 2 млрд австралійських доларів, зарезервованих для послуг із догляду за літніми людьми в межах Національної угоди про реформу охорони здоров’я. За її версією, штати не використали ці кошти за цільовим призначенням, а спрямували їх на лікарні.

Представник опозиції штату з питань охорони здоров’я Джек Бетті підтримав проведення зустрічі, але наголосив на потребі конкретних зобов’язань, термінів і результатів.

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