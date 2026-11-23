Влада Південної Кореї заявила про готовність стабілізувати фондовий ринок у разі потреби після того, як основний індекс країни KOSPI в понеділок упав на 5%. Індекс продовжив зниження на тлі занепокоєння щодо активів, пов’язаних зі штучним інтелектом, та ширшого розпродажу технологічних акцій.

Готовність застосувати фонди

Міністр фінансів Лі Хьон Іль на пресконференції в Седжоні повідомив, що влада ухвалюватиме рішення про запуск відповідних заходів залежно від ситуації на ринку. За його словами, через значний вплив зовнішніх невизначеностей волатильність на фондовому ринку суттєво зросла, тому уряд готує кроки, які можна буде застосувати у відповідний момент.

У неділю влада вже заявляла, що негайно залучить фонди стабілізації ринку, якщо ситуація погіршиться. Минулого тижня південнокорейський базовий індекс опустився до мінімуму за десять місяців, повідомляє Channel NewsAsia.

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Оцінка економіки та зовнішні ризики

Лі Хьон Іль також заявив, що економіка Південної Кореї зберігає сильну динаміку й за збереження нинішніх тенденцій наступного року може зрости у верхній частині діапазону 3%. Водночас він назвав зовнішні ризики серйозними, зокрема вказав на регуляторну невизначеність навколо індустрії штучного інтелекту, геополітичну нестабільність і підвищення глобальних процентних ставок.

Міністр попередив, що коливання у напівпровідниковому секторі можуть посилити ширші макроекономічні коливання. Говорячи про короткі продажі, він зазначив, що уряд зосередиться на протидії незаконним операціям і посиленні нагляду за недобросовісною торгівлею, а не на подальшій лібералізації правил.

Наприкінці 2023 року Південна Корея запровадила повну заборону на короткі продажі, щоб стримати волатильність і незаконну торгівлю. Заборону, що тривала 17 місяців, скасували у березні 2025 року після запуску централізованої системи виявлення порушень.

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