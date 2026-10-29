Південна Корея і США провели навчання зі стримування КНДР — Korea Herald

Південна Корея та США провели в Сеулі штабне військове навчання Iron Mace, присвячене інтеграції звичайних і ядерних спроможностей для стримування загроз з боку КНДР. За даними військових, маневри відбулися з 29 вересня до 2 жовтня у штаб-квартирі Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Розширене стримування

Як повідомляє Korea Herald, учасники навчання, імовірно, обговорювали посилення розширеного стримування з боку Вашингтона проти ядерних і ракетних загроз КНДР. Також ішлося про спільне планування використання звичайних спроможностей Південної Кореї для підтримки стратегічних операцій США у разі надзвичайної ситуації.

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Формат навчань

Навчання Iron Mace започаткували у серпні 2024 року. Видання зазначає, що за ліберальної адміністрації президента Лі Чже Мьона їх проводили закрито, очевидно, щоб не провокувати Північну Корею. Маневри відбуваються відповідно до настанов Групи ядерних консультацій, ухвалених після саміту колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та колишнього президента США Джо Байдена у квітні 2023 року.

Iron Mace провели після того, як Сеул і Вашингтон у серпні скоротили масштаби спільних навчань Ulchi Freedom Shield за розпорядженням президента США Дональда Трампа. Водночас інші спільні маневри, зокрема тристоронні навчання Freedom Edge за участю Японії та США, відбулися за планом.

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