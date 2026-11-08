Південна Корея може поширити правило без етикеток на імпортну воду — Korea Herald

У Південній Кореї розглядають можливість поширити вимогу щодо відсутності пластикових обгорткових етикеток на імпортну бутильовану мінеральну воду. Міністерство клімату, енергетики та довкілля провело зустріч з імпортерами води, щоб зібрати їхню позицію щодо переходу на пляшки без таких етикеток, повідомляє Korea Herald.

Консультації з імпортерами

У міністерстві назвали зустріч частиною регулярних консультацій із представниками галузі, під час яких обговорювали кілька питань. Остаточного рішення про поширення правила на імпортну продукцію там ще не ухвалили.

Нині вимога діє для мінеральної води, виробленої в країні, та набула чинності 1 січня. Інформацію, яку раніше друкували на пластиковій етикетці, розміщують у QR-коді на кришці пляшки. Ритейлери також можуть сканувати ці коди під час розрахунку покупців.

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Позиція місцевих виробників

Місцеві виробники вважають, що чинні правила ставлять їх у невигідне становище на полицях магазинів, адже імпортна вода досі може продаватися з етикетками. Президент Jeju Province Development Corp., яка виробляє воду Jeju Samdasoo, Кім До Йон заявив, що після переходу на пляшки без етикеток покупцям потрібно більше часу, щоб знайти бренд. Він також повідомив про намір просити владу застосувати такі самі вимоги до імпортної продукції.

Для пляшок, що продаються поштучно в магазинах, уряд передбачив річний перехідний період, оскільки частині ритейлерів потрібен час для адаптації касових систем. За оцінкою міністерства, правило для внутрішнього виробництва може щороку скорочувати обсяг пластикових відходів приблизно на 2270 тонн. Розрахунок ґрунтується на даних про близько 5,2 млрд пляшок мінеральної води, вироблених у країні 2024 року.

За даними Yonhap, імпорт становить одноцифрову частку ринку бутильованої мінеральної води Південної Кореї. Станом на вересень 2024 року в країні налічувалося 63 виробники мінеральної води та 107 імпортерів. Водночас вимога не поширюється на змішані напої, до категорії яких належать деякі види води з доданими мінералами.

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