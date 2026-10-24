Південна Корея передала Кенії вісім військових гелікоптерів — Korea Herald

У Найробі Південна Корея передала Кенії вісім відремонтованих військових гелікоптерів MD 500 Defender для підтримки миротворчих операцій ООН. Заступник генерального секретаря ООН з миротворчих операцій Жан-П'єр Лакруа подякував Сеулу за внесок у підвищення авіаційної мобільності миротворчих сил, повідомляє Korea Herald.

Передача гелікоптерів у Найробі

Церемонія передачі відбулася в п'ятницю в Найробі. У ній взяли участь близько 200 людей, зокрема представники оборонних відомств Південної Кореї, США та Кенії.

Лакруа у дописі в X назвав передачу техніки конкретним прикладом того, як держави-члени ООН інвестують у мир. За його словами, Сполучені Штати підтримали відновлення гелікоптерів.

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Ремонт у Сполучених Штатах

Південна Корея зобов'язалася надати гелікоптери для миротворчих операцій ООН в Африці під час міністерської зустрічі ООН з питань миротворчості, яка відбулася в Сеулі 2021 року. США взяли на себе технічне обслуговування машин та допомогу з їхнім транспортуванням до Кенії.

За даними Міністерства оборони Південної Кореї, списані гелікоптери ремонтували й відновлювали у США приблизно два роки. Минулого місяця вони прибули до Кенії, успішно пройшли всі льотні випробування та нині очікують розгортання.

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