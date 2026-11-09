Південна Корея перевірить доцільність проєкту перед переказом $10 млрд до США — TimesLIVE

Як повідомляє TimesLIVE, міністр фінансів Південної Кореї Лі Хьон Іль заявив парламентському бюджетному комітету, що запланований авансовий переказ $10 млрд на ядерний енергетичний проєкт у США може відбутися лише після повної оцінки його комерційної доцільності.

Переказ на початковому етапі

Кошти мають бути спрямовані в межах інвестиційного пакета Південної Кореї. Лі зазначив, що план переказу залишається на попередньому етапі, тому уряд ретельно перевірятиме його бізнесову здійсненність.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інвестиції в LNG-проєкт на Алясці

Заступник міністра промисловості Пак Дон Іль також заявив, що уряд уважно розгляне будь-які потенційні інвестиції в LNG-проєкт на Алясці. Він додав, що остаточного рішення щодо вкладення коштів у цей проєкт ще не ухвалено.

Читай нас у