У Південній Кореї винищувачі підняли в повітря після того, як військові літаки Російської Федерації — держави-агресора — увійшли до південнокорейської зони ідентифікації протиповітряної оборони над Східним морем та наблизилися до острова Уллиндо. Порушення повітряного простору країни не було, повідомляє Korea Herald.

Реакція військових

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що зафіксував російські літаки ще до їхнього входження до зони ідентифікації ППО. Після цього військові направили винищувачі ВПС для вжиття тактичних заходів на випадок непередбачених обставин.

За словами неназваного військового посадовця, літаки пролетіли дуже близько до повітряного простору Південної Кореї, але після дій військових попрямували в бік Східного моря.

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Короткочасна тривога

В окрузі Уллиндо оголосили тривогу приблизно о 7:52 ранку. Її скасували орієнтовно о 7:55.

У текстовому повідомленні про скасування тривоги влада провінції Північна Кьонсан помилково назвала літаки повітряними суднами, які, ймовірно, належали Північній Кореї. Це спричинило плутанину.

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