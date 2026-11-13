Південна Корея підтвердила виконання Google вимог безпеки для карт — Korea Herald

У Південній Кореї міжвідомчий комітет підтвердив, що Google виконав ключові вимоги безпеки для експорту детальних картографічних даних масштабу 1:5000. Це наближає американську компанію до запуску повноцінних навігаційних сервісів у країні після майже двох десятиліть регуляторних обмежень, повідомляє Korea Herald.

Обмеження координат і знімків

Міністерство земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту Південної Кореї заявило, що комітет перевірив виконання умов умовного дозволу на експорт даних, наданого 27 лютого. Google подав остаточний звіт про необхідні заходи 4 листопада.

Компанія прибрала координати широти й довготи території Південної Кореї з вебверсій і мобільних застосунків Google Maps та Google Earth. Щоб обмежена інформація не з’явилася знову, Google розробила спеціальну систему, яка блокує оновлення застосунків у разі виявлення заборонених геоданих.

Google також тимчасово розмила на супутникових знімках визначені нею військові та інші чутливі об’єкти, зокрема в історичних зображеннях Google Earth. Із Street View видалили кадри таких об’єктів і доріг у межах 50 метрів від їхніх кордонів. Надалі компанія має замінити наявні знімки матеріалами, опрацьованими Національним інститутом географічної інформації Південної Кореї та отриманими через місцевого партнера.

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Роль Tmap Mobility

За умовами дозволу Google повинна перед передаванням даних за кордон використовувати місцевого партнера для їхньої обробки на серверах у Південній Кореї. До експорту дозволені лише базові карти й транспортна інформація, зокрема дорожня мережа, назви доріг, кількість смуг, обмеження швидкості та геометрія доріг.

За даними галузевих джерел, Google обрала місцевим партнером Tmap Mobility. Очікується, що компанія почне використовувати оброблені Tmap дані на серверах у Південній Кореї вже у 2027 році. Співпраця охоплюватиме статичні дані про дороги, будівлі та адреси, але не персональні дані користувачів Tmap, їхні місцезнаходження в реальному часі, історію пошуку або маршрути поїздок.

Влада Південної Кореї заявила, що й надалі контролюватиме експорт даних і роботу системи реагування на інциденти. У разі серйозних порушень дозвіл Google на експорт може бути призупинено або скасовано.

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