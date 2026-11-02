Південна Корея планує до кінця року узгодити зі США перенесення авіабаз — Korea Herald

Південна Корея прагне до кінця року завершити переговори зі США щодо комплексної угоди про перенесення спільно використовуваних авіабаз, зокрема об’єктів у місті Кванджу. Про це Korea Herald повідомило з посиланням на джерело, обізнане з перебігом консультацій.

Домовленість має визначити принципи та процедури переміщення п’яти баз спільного базування, де американські Повітряні сили можуть розгортати свої засоби у разі надзвичайної ситуації. Землю для цих об’єктів Сеул надає Збройним силам США в Кореї.

Переміщення баз у Кванджу

Питання перенесення бази в Кванджу пов’язане з планом влади розвивати у місті та прилеглому регіоні великий кластер з виробництва напівпровідників. На території бази розміщується 1-ше винищувальне крило ВПС Південної Кореї.

За планом, військовий аеропорт Кванджу мають перенести до сусіднього повіту Муан. Водночас 1-ше винищувальне крило та його навчальні ескадрильї планують розподілити між трьома базами у провінціях Північний Кьонсан, Північний Чхунчхон і Південний Чхунчхон.

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Переговори зі США

Сеул і Вашингтон ведуть консультації щодо правил перенесення баз із 2021 року, після планів Південної Кореї перемістити військовий аеродром у Тегу. До переліку об’єктів також входять авіабази у Чхонджу, Кімхе та Сувоні.

Сторони попередньо погодили угоду в жовтні 2024 року, однак у листопаді 2025 року переговори, за повідомленнями, зайшли в глухий кут через американський проєкт пропозиції. Останні робочі консультації дали змогу просунутися в узгодженні формулювань документа.

Речниця Міністерства оборони Чон Бінна заявила, що Сеул обговорює включення тимчасового переміщення американських військових об’єктів, розташованих на базі Кванджу, до загальної угоди. Також сторони розглядають можливість тимчасово зупинити технічне обслуговування цих об’єктів, щоб уникнути зайвих витрат і не затримувати промисловий проєкт.

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