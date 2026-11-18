У Південній Кореї планують перенести академію сухопутних військ до центрального регіону Чхунчхон, тоді як військово-морська та військово-повітряна академії залишаться на нинішніх місцях. Про переглянутий план реформи військової освіти оголосили правляча Демократична партія та уряд країни, повідомляє Korea Herald.

Замість повного об’єднання

Спочатку уряд планував створити чотирирічний об’єднаний військовий коледж у військовому комплексі Джаунде в місті Теджон, приблизно за 140 кілометрів на південь від Сеула. Однак за новою схемою військово-морська академія в прибережному повіті Чінхе та академія військово-повітряних сил у Чхонджу продовжать роботу у своїх теперішніх локаціях.

Об’єднаний військовий навчальний заклад у Джаунде все одно створять. Курсанти проходитимуть там спільну підготовку на першому та останньому курсах, а спеціалізоване навчання на другому й третьому курсах відбуватиметься у відповідних академіях родів військ.

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Навчання за новою системою з 2029 року

Депутат Кім Бьон Чжу після координаційної зустрічі представників партії та уряду заявив, що для спеціалізованої підготовки доцільніше зберегти академії ВМС і ВПС там, де вони розташовані нині. Водночас для академії сухопутних військ потрібно знайти нове місце. Точну локацію в регіоні Чхунчхон ще не визначили.

План також передбачає створення в Джаунде аспірантури з програмами у сфері науки й технологій. Нову систему мають запровадити для курсантів, які вступатимуть у 2029 році. До цього кожен рід військ окремо набиратиме курсантів, щоб уникнути плутанини під час переходу.

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