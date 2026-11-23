Південна Корея планує подвоїти район дії антипіратського підрозділу «Чхонхе», щоб охопити води на південь від Оману. Міністерство оборони країни заперечує, що розширення місії означатиме непряму участь Сеула у війні США та Ізраїлю проти Ірану, повідомляє Anadolu Agency.

Збільшення району дії

План передбачає збільшення оперативного радіуса підрозділу з 600 до 1200 морських миль. Його чисельність мають збільшити на 75 осіб — до максимум 395 військовослужбовців.

До додаткового оснащення пропонують включити морський патрульний літак, групу знешкодження вибухонебезпечних предметів і безпілотні системи розмінування. Мандат підрозділу також хочуть розширити, додавши захист свободи судноплавства міжнародними морськими маршрутами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція влади та опозиції

За даними південнокорейського агентства NewsPim, міністр оборони Кан Сін Чхоль заявив у парламенті, що кількість випадків піратства в Аденській затоці зросла більш ніж утричі порівняно з минулим роком. За його словами, місія має захищати південнокорейські судна та громадян.

Водночас міністр визнав, що в районі, на який пропонують поширити операцію, випадків піратства не фіксували. Парламентський комітет з оборони передав пропозицію на розгляд підкомітету; остаточне рішення повного складу комітету очікують у четвер.

Депутати Прогресивної партії виступили проти ініціативи, назвавши її прихованим військовим розгортанням в інтересах США, та вимагали відхилити план.

Читай нас у