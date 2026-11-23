Південна Корея планує посилити контроль за переказами криптовалют на закордонні біржі та приватні гаманці, а також розширити повноваження регуляторів щодо тимчасового блокування рахунків, пов’язаних із підозрами у фінансових злочинах. Про це голова Комісії з фінансових послуг Лі Вон Ґин заявив під час 20-го Дня боротьби з відмиванням коштів у Південній Кореї, повідомляє CoinDesk.

Контроль за біржами та гаманцями

Регулятори мають намір посилити вимоги до реєстрації та перевірок криптовалютних компаній відповідно до змін у законі про фінансову інформацію, ухвалених у серпні. Окрему увагу планують приділяти операціям із закордонними біржами, які вважаються високоризиковими, та персональними криптогаманцями, що дають змогу зберігати активи поза регульованими торговельними платформами.

У жовтні влада вже заблокувала доступ до 27 незареєстрованих криптобірж, серед яких KuCoin, BitMart і MEXC. До цього регулятори обмежували роботу їхніх мобільних застосунків.

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Розширення блокування рахунків

Лі Вон Ґин також запропонував поширити систему призупинення операцій, запроваджену 30 червня для рахунків, підозрюваних у фішингових схемах, на інші тяжкі фінансові злочини. Для цього необхідні законодавчі зміни, тому нові правила ще не набули чинності.

За даними Комісії з фінансових послуг, від запуску системи до кінця жовтня фінансові установи тимчасово заблокували понад 11 500 рахунків, які підозрювали у причетності до фішингового шахрайства. Регулятор також повідомив, що кількість підозрілих операцій зросла зі 13 тисяч у 2005 році до 1,33 млн торік.

Влада також прагне отримувати більше інформації про власників компаній і трастів та поширити вимоги з протидії відмиванню коштів на адвокатів, бухгалтерів і податкових консультантів. Окремо, за даними Yonhap, FSC, як очікується, у вівторок окреслить запропонований закон про базові правила для криптобірж, кастодіальних сервісів і стейблкоїнів, номінованих у вонах.

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