У Сеулі Південна Корея попросила Катар надати їй пріоритет у постачанні скрапленого природного газу після нормалізації виробництва та судноплавства через Ормузьку протоку. Із таким проханням міністр промисловості Кім Чон Кван звернувся до державного міністра Катару з питань енергетики Саада Шеріди аль-Каабі під час переговорів.

Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Yonhap, яке цитує Міністерство торгівлі, промисловості та ресурсів Південної Кореї. Кім назвав Катар ключовим енергетичним партнером країни та наголосив на важливості двосторонньої співпраці для стабільних поставок скрапленого газу.

Поставки з Катару скоротилися

За даними агентства, Катар у березні призупинив відвантаження газу та оголосив форс-мажор після того, як ракетні удари пошкодили об’єкт Рас-Лаффан — найбільший у світі експортний термінал скрапленого природного газу. Це сталося на тлі війни між США та Іраном.

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За січень—вересень цього року Південна Корея імпортувала з Катару 1,7 млн метричних тонн скрапленого природного газу. Для порівняння, за весь 2025 рік обсяг імпорту становив майже 7 млн тонн.

Енергетична інфраструктура і суднобудування

Сторони також обговорили розширення співпраці в енергетичній інфраструктурі та суднобудуванні. Кім Чон Кван попросив Катар підтримати південнокорейські компанії, що претендують на нові проєкти.

Південнокорейські інженерні компанії протягом п’яти років до 2025 року отримали в Катарі контракти на будівництво промислових об’єктів на 11 млрд доларів. Південнокорейські суднобудівні підприємства у 2022—2024 роках отримали замовлення на 98 суден.

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