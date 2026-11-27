Південна Корея у п’ятницю репатріювала до КНДР шістьох рибалок із судна, яке дрейфувало в міжнародних водах поблизу острова Уллиндо у Східному морі. Сьомий член екіпажу вирішив залишитися в Південній Кореї та попросив захисту, повідомляє Korea Herald.

Повернення через морську лінію

За даними Міністерства об’єднання Південної Кореї, судно з шістьма моряками самостійно перетнуло Північну розмежувальну лінію — фактичний морський кордон між двома Кореями — о 8:33. Близько 9:00 воно зустрілося з північнокорейськими суднами, які чекали на північ від цієї лінії, після чого продовжило рух на північ.

Південнокорейські військові 3 листопада виявили дрейфуюче рибальське судно в міжнародних водах на північ від Уллиндо, у провінції Північний Кьонсан. Разом із береговою охороною вони відбуксирували його в безпечне місце. На борту перебували семеро людей — за повідомленнями, усі чоловіки віком від 40 до 50 років.

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Перевірка рішень екіпажу

Члени екіпажу пройшли спільне розслідування за участю п’яти державних відомств. Вони з’ясовували обставини дрейфу, можливі безпекові ризики та наміри моряків: повернутися до КНДР чи оселитися на Півдні. Представники Командування ООН також окремо опитали кожного, щоб підтвердити добровільність їхніх рішень.

Південнокорейська влада заявила, що повернула шістьох моряків із гуманітарних міркувань і з урахуванням їхньої волі. Чоловік, який залишився, перебуває під захистом південнокорейських розвідувальних органів і отримуватиме захист як північнокорейський перебіжчик. У міністерстві пояснили, що він просив захисту Південної Кореї від початку розслідування, хоча спочатку не мав наміру тікати з КНДР.

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