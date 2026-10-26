Південна Корея повернула підозрюваного з Гани після 22 років втечі — Korea Herald

До Південної Кореї 20 жовтня репатріювали чоловіка віком від 80 до 89 років, якого підозрюють у перевезенні наркотиків для наркоугруповання на початку 2000-х. Він переховувався в Гані близько 22 років, повідомляє Korea Herald з посиланням на Національне поліцейське агентство Південної Кореї.

Підозра у перевезенні кокаїну

За даними поліції, у 2002–2004 роках чоловік обіймав посаду наглядача на риболовецькому судні далекого плавання. Його підозрюють у тому, що він п’ять разів перевозив наркотики в міжнародних водах поблизу Південної Америки за дорученням організації, яка займалася наркотрафіком, та отримував за це оплату.

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Правоохоронці вважають, що йдеться про 5385 кілограмів кокаїну. Вартість цієї партії поліція оцінила приблизно у 4,8 трлн вон, або $3,6 млрд.

Розшук через Інтерпол

Як повідомило Національне поліцейське агентство, підозрюваний виїхав до Гани приблизно 2004 року після затримання його спільників. У країні він жив як незадокументований мігрант. Берегова охорона Пусана оголосила його в розшук через Інтерпол, а поліція Південної Кореї встановила його місцеперебування завдяки обміну інформацією з ганськими правоохоронцями. Після депортації з Гани його доставили до Південної Кореї у координації з береговою охороною Пусана.

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