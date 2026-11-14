Південна Корея програла Саудівській Аравії вперше з 2005 року — Korea Herald

Збірна Південної Кореї поступилася Саудівській Аравії з рахунком 2:3 у товариському матчі на стадіоні «Джассім бін Хамад» в Аль-Раяні, Катар. Це була перша поразка корейської команди від саудівців із серпня 2005 року. Капітан збірної Сон Хин Мін після гри заявив, що команда розчарована результатом, попри докладені зусилля.

Перевага за ударами не принесла перемоги

Як повідомляє Korea Herald, збірна Південної Кореї, яка посідає 32-ге місце у світовому рейтингу, завдала 15 ударів по воротах Саудівської Аравії, що перебуває на 55-й позиції. Шість ударів корейців були в площину воріт. Сон Хин Мін зазначив, що в товариських матчах важливо зробити висновки після невдачі та рухатися далі, адже у вівторок команда зіграє з Катаром у Досі.

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Капітан визнав власну помилку

На 66-й хвилині, коли Саудівська Аравія вела 3:1, Сон Хин Мін перехопив слабкий пас голкіпера Мохаммеда Аль-Овайса в центральній частині штрафного майданчика, але пробив значно вище поперечини. Футболіст визнав, що мав реалізувати цей момент, і перепросив перед партнерами.

Голи Південної Кореї забили О Хьон Гю та Лі Дже Сон після комбінаційних атак. Сон Хин Мін також сказав, що команда мала хороші нагоди в першому таймі, однак не використала їх через брак точності. За даними Korea Herald, матч став першим для збірної після того, як Хван Ін Бом, Хван Хі Чхан і Кім Мін Дже заявляли про намір завершити виступи за національну команду через невдоволення лідерством Сона. У четвер футболісти повідомили, що владнали розбіжності.

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