Комісія з фінансових послуг Південної Кореї запропонувала дозволити первинні розміщення криптотокенів, або ICO, вперше після 2017 року. Такий механізм дає компаніям змогу залучати кошти через продаж новостворених криптовалютних токенів. Про ініціативу повідомляє CoinDesk.

Вимоги до емітентів токенів

Пропозицію представили в межах законопроєкту про цифрові активи. Компанії, які планують випуск токенів, повинні будуть подавати регулятору докладні документи про проєкт, обсяг емісії, заплановане використання залучених коштів та ризики для інвесторів. Для роздрібних покупців також мають готувати скорочені проспекти.

Регулятор зможе перевіряти подані розкриття інформації та вимагати виправлень. Перед початком залучення покупців емітенти повинні будуть витримати визначений строк очікування, який потенційно може становити сім днів. За неправдиві заяви або приховування інформації компаніям та їхнім керівникам можуть загрожувати цивільні позови про відшкодування збитків, фінансові санкції та кримінальне переслідування.

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Контроль за біржами

Нові вимоги також стосуватимуться криптовалютних бірж. Вони мають публікувати відомості про токени, допущені до торгівлі, а також повідомляти про суттєві події, зокрема злами та зміни в обсязі емісії токенів.

Південна Корея заборонила ICO у вересні 2017 року, посилаючись на шахрайство, спекуляції та втрати інвесторів. Обмеження було складно застосовувати: корейські розробники створювали компанії й фонди за кордоном, зокрема в Сінгапурі, а згодом пропонували токени внутрішнім інвесторам і біржам. У 2019 році регулятори встановили, що окремі проєкти залучали кошти від корейських інвесторів, проводячи ICO за межами країни.

У 2022 році Банк Кореї закликав скасувати заборону, зазначивши, що закордонна реєстрація давала змогу компаніям обходити внутрішні обмеження. Запропоновані правила ще мають отримати схвалення парламенту, перш ніж набудуть чинності.

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